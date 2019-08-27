В. Уильямс назвала сильной игру соперницы, взявшей всего один гейм

Экс-первая ракетка мира американка Винус Уильямс выиграла матч первого круга Открытого чемпионата США по теннису у китаянки Чжэн Сайсай. Матч, закончившийся со счётом 6:1, 6:0 в пользу Уильямс, продолжался 1 час 8 минут.
Уильямс-старшая ещё никогда не проигрывала в первом круге US Open. В 22 матчах на её счету 22 победы.
«Я не так хорошо помню все свои матчи в первых раундах. Но сегодня была хорошая игра. Соперница играла очень сильно и уверенно. Она всё делала хорошо. Поэтому приятно было хорошо сыграть против неё.
У меня замечательная работа, и, чтобы ею заниматься, нужно посвящать ей всё своё время. Если не любишь работу, очень тяжело хорошо выступать. То, что я провела хороший матч, доказывает, что я люблю свою работу и всегда буду любить её. Даже когда всё закончится, я всё равно останусь теннисисткой», — приводит слова Уильямс официальный сайт турнира.
Во втором круге Винус Уильямс сыграет с украинкой Элиной Свитолиной, посеянной под пятым номером. В первом круге Свитолина со счётом 6:1, 7:5 обыграла американку Уитни Осуйве, получившую уайлд-кард от организаторов.
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