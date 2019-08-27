Гаспарян: я всю игру не могла контролировать свои эмоции

Россиянка Маргарита Гаспарян прокомментировала победу в первом круге Открытого чемпионата США над представительницей Австралии Присциллой Хон со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Её следующей соперницей будет британка Йоханна Конта.
«Если честно, я так сильно переживала. Да, первый круг „Большого шлема“. Но сегодня было какое-то сумасшедшее давление. В течение всего матча я не могла контролировать свои эмоции. Рада, что собралась в конце и победила. Жарко не было. Я недавно играла тут в Бронксе, было просто невыносимо. А сейчас очень приятная погода, Да, единственное, ветер, но идеальных условий не бывает.
К сожалению, Настя Мыскина сейчас не может везде со мной путешествовать. Здесь с мной Сергей Бетов, он из Беларуси, раньше играл. Он сейчас мне помогает. У нас хорошая команда.
Конта — великолепная теннисистка. Я ни разу с ней не играла. Будет интересно. Знаю, что она играет в активный, атакующий теннис. Мне надо быть готовой к тому, что будет хороший темп. Надеюсь, игра будет интересной", — сказала Гаспарян в интервью Eurosport.
Видео доступно на «Чемпионате».
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