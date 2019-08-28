Осака — о матче с Блинковой: никогда в жизни так не нервничала

Японская теннисистка Наоми Осака подвела итоги матча первого круга US Open с россиянкой Анной Блинковой. Первая ракетка мира одолела соперницу в трёх сетах — 6:4, 6:7 (5:7), 6:2.

«По-моему, никогда в своей жизни так не нервничала. В этом матче я не смогла найти свой ритм, просто боролась изо всех сил», — цитирует Осаку официальный сайт WTA.

За выход в третий круг Открытого чемпионата США Осака поспорит с Магдой Линетт из Польши, которая нанесла поражение австралийке Астре Шарме.



US Open завершится 7 сентября. В минувшем сезоне соревнования выиграла Осака. В финальном матче она одолела американку Серену Уильямс. В 2019 году победители турнира в одиночном разряде как у мужчин, так и у женщин заработают по $ 3,85 млн.