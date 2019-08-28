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Соболенко одолела Азаренко на US Open, несмотря на 13 двойных ошибок

Соболенко одолела Азаренко на US Open, несмотря на 13 двойных ошибок
Теннис / US Open 2019 0

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на Открытом чемпионате США под девятым номером, вышла во второй круг, обыграв соотечественницу Викторию Азаренко со счётом 3:6, 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 13 минут.

Арина 8 раз подала навылет, совершила 13 двойных ошибок и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету бывшей первой ракетки мира 3 эйса, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в третий круг соревнований Соболенко поспорит с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой, которая победила хозяйку кортов Мэдисон Бренгл со счётом 6:3, 6:3.

Действующей победительницей US Open является японка Наоми Осака. В прошлогоднем финале она оказалась сильнее американки Серены Уильямс — 6:2, 6:4.

28 августа 2019 года, среда. 03:30 МСК
US Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Арина Соболенко
13
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
2 : 1
Виктория Азаренко
41
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
1 2 3
           
3 6 6
6 3 4
           
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