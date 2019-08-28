Соболенко одолела Азаренко на US Open, несмотря на 13 двойных ошибок

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на Открытом чемпионате США под девятым номером, вышла во второй круг, обыграв соотечественницу Викторию Азаренко со счётом 3:6, 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 13 минут.

Арина 8 раз подала навылет, совершила 13 двойных ошибок и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету бывшей первой ракетки мира 3 эйса, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в третий круг соревнований Соболенко поспорит с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой, которая победила хозяйку кортов Мэдисон Бренгл со счётом 6:3, 6:3.

Действующей победительницей US Open является японка Наоми Осака. В прошлогоднем финале она оказалась сильнее американки Серены Уильямс — 6:2, 6:4.