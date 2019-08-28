Надаль отреагировал на сенсационное поражение Хачанова на US Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль был удивлён, услышав на пресс-конференции, что сразу 4 игрока из топ-10 посева покинули US Open после первого круга. Уроженец Манакора спросил у журналистов, кто именно вылетел. Ему ответили: «Тим, Циципас, Хачанов и Баутиста-Агут».

«Хачанов тоже проиграл? Это теннис. Это всё, что я могу сказать. Когда начинаешь выступление на турнире, то встречаешься с непростыми соперниками. Нужно выходить на корт и уважать каждого оппонента. Я вышел на игру против сильного соперника и знал, что должен сыграть хорошо для победы. Если сыграешь плохо, можешь проиграть.

У Циципаса был сложный соперник в первом круге. Конечно, поражение Карена — это сюрприз. Что касается Тима, то, кажется, он болел последние 10 дней. Мне очень жаль его. Проигрыш Роберто — тоже сюрприз, мне его жаль", — цитирует Надаля официальный сайт турнира.

Надаль в первом круге обыграл австралийца Джона Миллмана со счётом 6:3, 6:2, 6:2. Россиянин Карен Хачанов уступил канадцу Вашеку Поспишилу, австриец Доминик Тим — итальянцу Томасу Фаббьяно, а испанец Роберто Баутиста-Агут — Михаилу Кукушкину из Казахстана.

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