Надаль отреагировал на сенсационное поражение Хачанова на US Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль был удивлён, услышав на пресс-конференции, что сразу 4 игрока из топ-10 посева покинули US Open после первого круга. Уроженец Манакора спросил у журналистов, кто именно вылетел. Ему ответили: «Тим, Циципас, Хачанов и Баутиста-Агут».
«Хачанов тоже проиграл? Это теннис. Это всё, что я могу сказать. Когда начинаешь выступление на турнире, то встречаешься с непростыми соперниками. Нужно выходить на корт и уважать каждого оппонента. Я вышел на игру против сильного соперника и знал, что должен сыграть хорошо для победы. Если сыграешь плохо, можешь проиграть.
У Циципаса был сложный соперник в первом круге. Конечно, поражение Карена — это сюрприз. Что касается Тима, то, кажется, он болел последние 10 дней. Мне очень жаль его. Проигрыш Роберто — тоже сюрприз, мне его жаль", — цитирует Надаля официальный сайт турнира.
Надаль в первом круге обыграл австралийца Джона Миллмана со счётом 6:3, 6:2, 6:2. Россиянин Карен Хачанов уступил канадцу Вашеку Поспишилу, австриец Доминик Тим — итальянцу Томасу Фаббьяно, а испанец Роберто Баутиста-Агут — Михаилу Кукушкину из Казахстана.
- 28 августа 2019
-
12:53
-
12:14
-
11:58
-
11:48
-
11:36
-
11:30
-
11:19
-
11:12
-
11:04
-
10:44
-
10:26
-
09:32
-
09:17
-
08:52
-
08:35
-
08:21
-
08:14
-
08:00
-
07:53
-
07:09
-
05:15
-
04:42
-
04:40
-
03:30
-
02:51
-
00:14
- 27 августа 2019
-
23:32
-
23:13
-
22:42
-
22:07
-
21:45
-
21:39
-
20:30
-
19:36
-
18:57