Начало матчей US Open задерживается из-за дождя

В расписании третьего игрового дня Открытого чемпионата США произошли изменения. Причиной стал мелкий дождь, начавшийся в Нью-Йорке.



Погода никак не помешает теннисистам, чьи матчи пройдут на аренах, оборудованных крышей. Встречи на открытых площадках перенесены и начнутся не ранее 19:00 мск. В их число вошёл матч второго круга в женском одиночном разряде между россиянкой Маргаритой Гаспарян и британкой Йоханной Контой, посеянной на турнире под 16-м номером. Встреча была запланирована на 18:00, однако теперь теннисисткам предстоит ожидать улучшения погоды.



Напомним, в первом круге британка также встречалась с представительницей России – Дарьей Касаткиной. Конта одержала непростую победу в трёх сетах – 6:1, 4:6, 6:2. Гаспарян в первом круге одолела австралийку Присциллу Хон – 7:6 (7:4), 6:4.