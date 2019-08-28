На US Open вновь отложили начало матчей из-за дождя. Часть игр перенесена

Погодные условия не позволяют организаторам провести матчи второго круга Открытого чемпионата США. Сообщалось, что поединки начнутся в 20:00 мск, однако к этому времени дождь не прекратился. На официальном сайте турнира говорится, что матчи на внешних кортах стартуют не ранее 23:00 мск.
В это время встречу начнут россиянка Маргарита Гаспарян и британка Йоханна Конта (16). По окончании их матча на корт выйдет пятый сеяный соревнований Даниил Медведев. Он поспорит за выход в третий круг с Уго Дельеном из Боливии. Матч Екатерины Александровой с китаянкой Чжан Шуай (33) также намечен на 23:00.
Большая часть матчей парного турнира перенесена на следующий день. То же самое может произойти и с поединками в одиночном разряде, если они не завершатся до наступления темноты.
- 28 августа 2019
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