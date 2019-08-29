Руседски: Кирьос не стал принципиальным соперником для Надаля и Джоковича

Бывшая четвёртая ракетка мира британец Грег Руседски ответил на вопрос о том стало ли противостояние с австралийцем Ником Кирьосом принципиальным для испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича.
«Мне так не кажется. Да, Ник побеждал их на не самых крупных турнирах. Однажды он выиграл у Рафы на Уимблдоне. Тогда все подумали: „О, этот парень будет следующей звездой“. Но выиграл ли он с тех пор у Джоковича, Федерера или Надаля на мэйджоре? Нет.
Он хорошо смотрелся в матче с Надалем на прошедшем Уимблдоне. Это было завораживающее действо. Он хорошо себя вёл на корте. Если он продолжит в том же духе, это будет здорово.
Но, чтобы стать принципиальными соперниками, нужно часто играть друг с другом на крупнейших турнирах. К сожалению, в данном случае этого не происходит", — цитирует Руседски Tennis World USA.
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