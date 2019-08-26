Руседски: Медведев в полуфинале с Джоковичем провёл матч жизни

Бывшая четвёртая ракетка мира британец Грег Руседски поделился ожиданиями от выступления серба Новака Джоковича на Открытом чемпионате США. Перед US Open уроженец Белграда сыграл на «Мастерсе» в Цинциннати. Он дошёл до полуфинала, где проиграл будущему чемпиону россиянину Даниилу Медведеву.

«На US Open скорость мяча будет ниже, чем в Цинциннати. Это даст Новаку больше времени. В том полуфинале Медведев провёл матч жизни. Он был просто неподражаем. Но в пятисетовом формате фаворитом всё равно будет Джокович.

Этот парень выиграл два из трёх мэйджоров в сезоне и проиграл в ураганном полуфинале «Ролан Гаррос». Нельзя его недооценивать. Он провёл достаточно матчей перед US Open, так что переживать ему не стоит", — приводит слова Руседски Daily Express.

В первом круге US Open Новак сыграет с испанцем Роберто Карбальес-Баэной.

Руседски: не вижу Федерера в финале US Open