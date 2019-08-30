Пэр совершил 99 невынужденных ошибок и не пожал руку сопернику после поражения

Французский теннисист Бенуа Пэр, посеянный на Открытом чемпионате США под 29-м номером, в матче второго круга уступил представителю Словении Аляжу Бедене – 6:4, 7:6 (7:3), 2:6, 5:7, 6:7 (4:7).



Продолжительность поединка составила 4 часа 6 минут. Пэр 16 раз подал навылет, совершил 21 двойную ошибку, 99 невынужденных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 16. На счету словенца 15 эйсов, 13 двойных, 59 невынужденных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 16.



После окончания матча француз ушёл с корта, не пожав руку сопернику. Пэр объяснил это тем, что Бедене оскорбил его во время перерыва во втором сете. Об этом сообщает журналист Эрик Саллиот в своём «твиттере».



Следующим соперником Бедене станет шестой сеяный соревнований немец Александр Зверев, обыгравший американца Фрэнсиса Тиафо — 6:3, 3:6, 6:2, 2:6, 6:3.