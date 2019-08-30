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Калинская отыграла 7 матчболов, но уступила обидчице Кузнецовой на US Open

Калинская отыграла 7 матчболов, но уступила обидчице Кузнецовой на US Open
Теннис / US Open 2019 0

Российская теннисистка Анна Калинская (Q) не сумела пробиться в третий раунд US Open, уступив американке Кристи Эрим Анн (WC) в двух сетах — 2:6, 3:6. Калинская отыграла 7 матчболов, в том числе тройной на подаче соперницы на матч при счёте 2:6, 2:5, но затем в затяжном гейме вновь уступила свою подачу. Напомним, что в первом круге Анна выбила американку Слоан Стивенс, а Кристи Эрим — россиянку Светлану Кузнецову.

Поединок продолжался 1 час 32 минуты. Обе теннисистки выполнили по 3 эйса и допустили по 4 двойные ошибки. На счету Калинской 3 реализованных брейк-пойнта из 7, 11 ударов навылет и 33 невынужденные. Анн использовала 7 брейк-пойнтов из 15, сделала 24 виннерса и 30 невынужденных ошибок.

За место в 1/8 финала Анн поспорит с латвийкой Еленой Остапенко, которая расправилась с другой американкой, Элисон Риске — 6:4, 6:3.

US Open (ж). 2-й круг
30 августа 2019, пятница. 00:05 МСК
Анна Калинская
127
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
0 : 2
1 2 3
       
2 		3  
6 		6  
         
Кристи Эрим Анн
141
США
Кристи Эрим Анн
К. Анн
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