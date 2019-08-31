Надаль на US Open спас мальчика, которого чуть не задавила толпа

Испанец Рафаэль Надаль на US Open помог маленькому ребенку, которого едва не задавила толпа фанатов. Мальчик хотел взять автограф 18-кратного победителя турниров «Большого шлема», однако другие болельщики не обратили на него внимание. Толпа сильно прижала его к ограждению. Ребёнок испугался и заплакал.

Надаль перетащил ребёнка в коридор для теннисистов. Он поговорил с мальчиком, успокоил его и подписал кепку.

Видео эпизода доступно на странице US Open в «Твиттере».

«Рафа, ты спас моего сына. Ты и так его кумир, а теперь еще и его герой! Спасибо! Удачи на US Open!» — написал отец мальчика.

Испанец вышел в 3-й круг US Open, не выиграв ни одного гейма. Его соперником во 2-м раунде турнир был Танаси Коккинакис, однако австралийский теннисист снялся с соревнований из-за травмы правого плеча.



Следующим соперником Надаля станет представитель Южной Кореи Чхун Хён, который одолел испанца Фернандо Вердаско — 1:6, 2:6, 7:5, 6:3, 7:6 (7:3).