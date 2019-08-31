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Надаль на US Open спас мальчика, которого чуть не задавила толпа

Надаль на US Open спас мальчика, которого чуть не задавила толпа
Теннис / US Open 2019 0

Испанец Рафаэль Надаль на US Open помог маленькому ребенку, которого едва не задавила толпа фанатов. Мальчик хотел взять автограф 18-кратного победителя турниров «Большого шлема», однако другие болельщики не обратили на него внимание. Толпа сильно прижала его к ограждению. Ребёнок испугался и заплакал.

Надаль перетащил ребёнка в коридор для теннисистов. Он поговорил с мальчиком, успокоил его и подписал кепку.

Видео эпизода доступно на странице US Open в «Твиттере».

«Рафа, ты спас моего сына. Ты и так его кумир, а теперь еще и его герой! Спасибо! Удачи на US Open!» — написал отец мальчика.

Испанец вышел в 3-й круг US Open, не выиграв ни одного гейма. Его соперником во 2-м раунде турнир был Танаси Коккинакис, однако австралийский теннисист снялся с соревнований из-за травмы правого плеча.

Следующим соперником Надаля станет представитель Южной Кореи Чхун Хён, который одолел испанца Фернандо Вердаско — 1:6, 2:6, 7:5, 6:3, 7:6 (7:3).

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