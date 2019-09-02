Кис рассказала о причинах поражения от Свитолиной в 1/8 финала US Open
Американка Мэдисон Кис прокомментировала поражение в матче с украинкой Элиной Свитолиной в четвёртом круге Открытого чемпионата США со счётом 5:7, 4:6.
«Я чувствую, что не показала своей лучшей игры. При этом мне всё равно повезло неплохо подавать и навязывать борьбу, находя свои шансы. Не думаю, что я хорошо играла на приёме. Это очевидно. Кажется, на приёме я выиграла всего пять очков. Сложно выиграть матч, в котором такое происходит. Сложно победить, когда ты не так часто принимаешь мяч и не оказываешь давление на соперницу.
Конечно, я разочарована, так как хотела пройти дальше. Но мне нужно извлечь урок, найти позитивные моменты и постараться хорошо сыграть в Азии", — приводит слова Кис официальный сайт турнира.
Анализ поражения на US Open – 2017 помог Свитолиной в матче с Кис
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