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Кис рассказала о причинах поражения от Свитолиной в 1/8 финала US Open

Кис рассказала о причинах поражения от Свитолиной в 1/8 финала US Open
Теннис / US Open 2019 0

Американка Мэдисон Кис прокомментировала поражение в матче с украинкой Элиной Свитолиной в четвёртом круге Открытого чемпионата США со счётом 5:7, 4:6.

«Я чувствую, что не показала своей лучшей игры. При этом мне всё равно повезло неплохо подавать и навязывать борьбу, находя свои шансы. Не думаю, что я хорошо играла на приёме. Это очевидно. Кажется, на приёме я выиграла всего пять очков. Сложно выиграть матч, в котором такое происходит. Сложно победить, когда ты не так часто принимаешь мяч и не оказываешь давление на соперницу.

Конечно, я разочарована, так как хотела пройти дальше. Но мне нужно извлечь урок, найти позитивные моменты и постараться хорошо сыграть в Азии", — приводит слова Кис официальный сайт турнира.

Анализ поражения на US Open – 2017 помог Свитолиной в матче с Кис
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