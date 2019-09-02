Анализ поражения на US Open – 2017 помог Свитолиной в матче с Кис

Украинская теннисистка Элина Свитолина, получившая пятый номер посева на Открытом чемпионате США, рассказала, за счёт чего ей удалось победить американку Мэдисон Кис (10) в матче четвёртого круга. Встреча продолжалась 1 час 16 минут и закончилась со счётом 7:5, 6:4 в пользу Свитолиной.

На US Open 2017 года соперницы также встретилились в четвёртом круге, и тогда победу в трёх сетах одержала Кис.

«Мне пришлось проанализировать, что я тогда сделала не так. То был очень тяжёлый матч. Я вела в третьем сете, но потерпела крайне болезненное поражение.

Я многому научилась — не только для этого матча, но и с прицелом на будущее. На таких матчах учишься и испытываешь боль, но в то же время это помогает прибавить и понять, как надо справляться с давлением», — приводит слова Свитолиной официальный сайт WTA.

В четвертьфинале US Open Свитолина 3 сентября встретится с британкой Йоханной Контой (16), которая в четвёртом круге переиграла чешку Каролину Плишкову, посеянную под третьим номером.

