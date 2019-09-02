С. Уильямс – единственная чемпионка ТБШ в четвертьфинале US Open

В 1/4 финала Открытого чемпионата США пробилась только одна теннисистка, которая ранее выигрывала турнир «Большого шлема» – это американка Серена Уильямс. В её активе 23 титула ТБШ в одиночном разряде.

Напомним, ранее первая ракетка мира японка Наоми Осака проиграла швейцарке Белинде Бенчич со счётом 5:7, 4:6.

Таким образом, в верхней половине сетки не осталось ни одной представительницы топ-10. В нижней части таких спортсменок двое – Серена и украинка Элина Свитолина (5).

Напомним, по итогам US Open на первое место в рейтинге WTA вернётся Эшли Барти. Австралийка уже была лидером с 24 июня по 11 августа 2019 года.



В 2018 году Открытый чемпионат США выиграла Осака. В финальном матче она взяла верх над С. Уильямс. В этом сезоне соревнования в женском одиночном разряде завершатся 7 сентября.