А. Зверев завершил выступления на US Open в одиночном разряде
Представитель Германии Александр Зверев не смог пройти в четвертьфинал Открытого чемпионата США. Он в четырёх сетах уступил аргентинцу Диего Шварцману со счётом 6:3, 2:6, 4:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 3 часа 10 минут.
Зверев 11 раз подал навылет, совершил 17 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 16. Шварцман не выполнил ни одного эйса, допустил 1 двойную ошибку и сделал 8 брейков.
Следующим соперником аргентинца станет либо хорват Марин Чилич, либо испанец Рафаэль Надаль.
В 2018 году победителем US Open стал серб Новак Джокович. Уроженец Белграда не сумел защитить титул на нынешнем турнире, снявшись в ходе встречи со швейцарцем Стэном Вавринкой из-за травмы плеча. Соревнования в Нью-Йорке завершатся 8 сентября.
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