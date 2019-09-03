А. Зверев завершил выступления на US Open в одиночном разряде

Представитель Германии Александр Зверев не смог пройти в четвертьфинал Открытого чемпионата США. Он в четырёх сетах уступил аргентинцу Диего Шварцману со счётом 6:3, 2:6, 4:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 3 часа 10 минут.

Зверев 11 раз подал навылет, совершил 17 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 16. Шварцман не выполнил ни одного эйса, допустил 1 двойную ошибку и сделал 8 брейков.

Следующим соперником аргентинца станет либо хорват Марин Чилич, либо испанец Рафаэль Надаль.

В 2018 году победителем US Open стал серб Новак Джокович. Уроженец Белграда не сумел защитить титул на нынешнем турнире, снявшись в ходе встречи со швейцарцем Стэном Вавринкой из-за травмы плеча. Соревнования в Нью-Йорке завершатся 8 сентября.