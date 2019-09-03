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Монфис прошёл в четвертьфинал US Open, разгромив Андухара

Монфис прошёл в четвертьфинал US Open, разгромив Андухара
Теннис / US Open 2019 0

Француз Гаэль Монфис в четвёртом круге US Open разгромил испанца Пабло Андухара со счётом 6:1, 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час и 28 минут. Матч прошёл на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер».

На счету Монфиса 8 эйсов, 6 реализованных брейк-пойнтов из 10, 18 выигранных геймов, из которых 7 подряд. У Андухара лишь 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 5 выигранных геймов, 31 набранное очко и 5 выигранных геймов на подаче.

За право выйти в полуфинал 13-я ракетка турнира сразится с итальянцем Маттео Берреттини.

Действующим чемпионом Открытого чемпионата США является первая ракетка мира Новак Джокович, однако он не смог защитить свой титул, снявшись с матча четвёртого круга US Open.

US Open (м). 4-й круг
03 сентября 2019, вторник. 01:20 МСК
Гаэль Монфис
13
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
           
6 		6 6    
1 		2 2    
             
Пабло Андухар
70
Испания
Пабло Андухар
П. Андухар
Надаль обыграл Чилича и вышел в четвертьфинал US Open
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Новости. Теннис
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