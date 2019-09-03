Монфис прошёл в четвертьфинал US Open, разгромив Андухара
Француз Гаэль Монфис в четвёртом круге US Open разгромил испанца Пабло Андухара со счётом 6:1, 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час и 28 минут. Матч прошёл на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер».
На счету Монфиса 8 эйсов, 6 реализованных брейк-пойнтов из 10, 18 выигранных геймов, из которых 7 подряд. У Андухара лишь 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 5 выигранных геймов, 31 набранное очко и 5 выигранных геймов на подаче.
За право выйти в полуфинал 13-я ракетка турнира сразится с итальянцем Маттео Берреттини.
Действующим чемпионом Открытого чемпионата США является первая ракетка мира Новак Джокович, однако он не смог защитить свой титул, снявшись с матча четвёртого круга US Open.
US Open (м). 4-й круг
03 сентября 2019, вторник. 01:20 МСК
13
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
3 : 0
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|3
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|6
|6
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70
Пабло Андухар
П. Андухар
Надаль обыграл Чилича и вышел в четвертьфинал US Open
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