Монфис прошёл в четвертьфинал US Open, разгромив Андухара

Француз Гаэль Монфис в четвёртом круге US Open разгромил испанца Пабло Андухара со счётом 6:1, 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час и 28 минут. Матч прошёл на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер».

На счету Монфиса 8 эйсов, 6 реализованных брейк-пойнтов из 10, 18 выигранных геймов, из которых 7 подряд. У Андухара лишь 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 5 выигранных геймов, 31 набранное очко и 5 выигранных геймов на подаче.



За право выйти в полуфинал 13-я ракетка турнира сразится с итальянцем Маттео Берреттини.

Действующим чемпионом Открытого чемпионата США является первая ракетка мира Новак Джокович, однако он не смог защитить свой титул, снявшись с матча четвёртого круга US Open.