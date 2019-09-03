Надаль обыграл Чилича и вышел в четвертьфинал US Open
Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В напряжённом матче 4-го круга Рафаэль нанёс поражение представителю Хорватии Марину Чиличу со счётом 6:3, 3:6, 6:1, 6:2. Встреча прошла на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер».
Надаль 11 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11. Чилич подал 10 эйсов, 5 раз ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 3, выиграл 12 геймов.
В четвертьфинале Надаль встретится с аргентинцем Диего Шварцманом.
Первая ракетка мира Новак Джокович является действующим чемпионом Открытого чемпионата США, однако он не смог защитить свой титул, снявшись с матча четвёртого круга US Open.
US Open (м). 4-й круг
03 сентября 2019, вторник. 02:20 МСК
23
Марин Чилич
М. Чилич
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
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|6
|1
|2
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|3
|6
|6
2
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
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