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Надаль обыграл Чилича и вышел в четвертьфинал US Open

Надаль обыграл Чилича и вышел в четвертьфинал US Open
Теннис / US Open 2019 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В напряжённом матче 4-го круга Рафаэль нанёс поражение представителю Хорватии Марину Чиличу со счётом 6:3, 3:6, 6:1, 6:2. Встреча прошла на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер».

Надаль 11 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11. Чилич подал 10 эйсов, 5 раз ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 3, выиграл 12 геймов.

В четвертьфинале Надаль встретится с аргентинцем Диего Шварцманом.

Первая ракетка мира Новак Джокович является действующим чемпионом Открытого чемпионата США, однако он не смог защитить свой титул, снявшись с матча четвёртого круга US Open.

US Open (м). 4-й круг
03 сентября 2019, вторник. 02:20 МСК
Марин Чилич
23
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
           
3 		6 1 2  
6 		3 6 6  
             
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
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