Россиянки завершили борьбу на Открытом чемпионате США

Российская теннисистка Анна Калинская и представительница Казахстана Юлия Путинцева не смогли пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата США в парном разряде. В матче третьего круга она проиграли венгерке Тиме Бабош и француженке Кристине Младенович, посеянным под первым номером, со счётом 3:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 58 минут.

Россиянка Анастасия Павлюченкова и Анастасия Севастова из Латвии за 1 час 21 минуту потерпели поражение от китайской пары Дуань Инъин/Чжэн Сайсай со счётом 4:6, 3:6.

Таким образом все россиянки выбыли из борьбы на US Open в одиночном и парном разрядах.

В 2018 году победительницами Открытого чемпионата США в парном разряде стали австралийка Эшли Барти и американка Коко Вандевей.