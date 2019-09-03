Россиянки завершили борьбу на Открытом чемпионате США
Российская теннисистка Анна Калинская и представительница Казахстана Юлия Путинцева не смогли пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата США в парном разряде. В матче третьего круга она проиграли венгерке Тиме Бабош и француженке Кристине Младенович, посеянным под первым номером, со счётом 3:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 58 минут.
Россиянка Анастасия Павлюченкова и Анастасия Севастова из Латвии за 1 час 21 минуту потерпели поражение от китайской пары Дуань Инъин/Чжэн Сайсай со счётом 4:6, 3:6.
Таким образом все россиянки выбыли из борьбы на US Open в одиночном и парном разрядах.
В 2018 году победительницами Открытого чемпионата США в парном разряде стали австралийка Эшли Барти и американка Коко Вандевей.
US Open — парный разряд (ж). 3-й круг
02 сентября 2019, понедельник. 20:30 МСК
Тимя Бабош
Кристина Младенович
Т. Бабош К. Младенович
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Анна Калинская
Юлия Путинцева
А. Калинская Ю. Путинцева
US Open — парный разряд (ж). 3-й круг
02 сентября 2019, понедельник. 19:30 МСК
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Севастова
А. Павлюченкова А. Севастова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Дуань Инъин
Чжэн Сайсай
Д. Инъин Ч. Сайсай
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