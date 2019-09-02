Кирьос назвал россиянку Калинскую своей любимой теннисисткой
Австралийский теннисист Ник Кирьос посетил матч Открытого чемпионата США в парном разряде с участием россиянки Анны Калинской. Когда она вышла на корт, уроженец Канберры воскликнул: «Это моя любимая теннисистка». Об этом в «твиттере» сообщила журналистка Блэр Хэнли, работавшая на матче.
Калинская в паре с Юлией Путинцевой из Казахстана в матче второго раунда US Open нанесла поражение китаянке Пэн Шуай и представительнице Польши Алиции Росольской со счётом 6:2, 5:7, 6:3.
За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США Калинская и Путинцева сыграют с первой парой турнира – венгеркой Тимей Бабош и француженкой Кристиной Младенович. Анна впервые играет в парном разряде на US Open, Юлия никогда ранее не проходила дальше первого круга.
Калинская и Путинцева вышли в третий круг US Open в парном разряде
- 2 сентября 2019
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