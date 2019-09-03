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Бенчич — после победы над Осакой: играю не разумом, а инстинктивно

Бенчич — после победы над Осакой: играю не разумом, а инстинктивно
Теннис / US Open 2019 0

Швейцарская спортсменка Белинда Бенчич, которая на Открытом чемпионате США по теннису получила 13-й номер посева, объяснила, за счёт чего ей удалось победить первую ракетку мира японку Наоми Осаку в матче четвёртого круга. Во встрече, продолжавшейся 1 час 28 минут, Бенчич справилась с соперницей в двух сетах: 7:5, 6:4.

«Считаю, моя игра основана на инстинктах. Необходимо реагировать на всё за секунды. Не знаю, может, мне так кажется. Но не могу сказать, что смотрю матчи и думаю, мол, вот она всё время переводит мяч на другую сторону корта.

Всё дело в том, где находится соперница, каков угол полёта мяча, насколько быстро он летит, как вращается. Всё это надо определять за секунды, но не разумом, а инстинктивно», — приводит слова Бенчич официальный сайт WTA.

Соперницей Бенчич по четвертьфиналу US Open станет Донна Векич (Хорватия, 23), которая в четвёртом круге победила немку Юлию Гёргес (26).

Осака в двух сетах уступила Бенчич и не смогла защитить титул на US Open
US Open (ж). 4-й круг
02 сентября 2019, понедельник. 19:00 МСК
Наоми Осака
1
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
0 : 2
1 2 3
       
5 		4  
7 		6  
         
Белинда Бенчич
12
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
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