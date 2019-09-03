Бенчич — после победы над Осакой: играю не разумом, а инстинктивно

Швейцарская спортсменка Белинда Бенчич, которая на Открытом чемпионате США по теннису получила 13-й номер посева, объяснила, за счёт чего ей удалось победить первую ракетку мира японку Наоми Осаку в матче четвёртого круга. Во встрече, продолжавшейся 1 час 28 минут, Бенчич справилась с соперницей в двух сетах: 7:5, 6:4.

«Считаю, моя игра основана на инстинктах. Необходимо реагировать на всё за секунды. Не знаю, может, мне так кажется. Но не могу сказать, что смотрю матчи и думаю, мол, вот она всё время переводит мяч на другую сторону корта.

Всё дело в том, где находится соперница, каков угол полёта мяча, насколько быстро он летит, как вращается. Всё это надо определять за секунды, но не разумом, а инстинктивно», — приводит слова Бенчич официальный сайт WTA.

Соперницей Бенчич по четвертьфиналу US Open станет Донна Векич (Хорватия, 23), которая в четвёртом круге победила немку Юлию Гёргес (26).