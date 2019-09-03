Поражение Осаки, победа Андрееску — в обзоре матчей 4-го круга US Open

Первая ракетка мира японка Наоми Осака выбыла из борьбы на Открытом чемпионате США, после того как уступила Белинде Бенчич (13) из Швейцарии в матче четвёртого круга. Бенчич одержала победу со счётом 7:5, 6:4.

Канадская спортсменка Бьянка Андрееску (15) переиграла американку Тейлор Таунсенд: 6:1, 4:6, 6:2. Донна Векич (Хорватия, 23) справилась с немкой Юлией Гёргес (26) — 6:7 (5:7), 7:5, 6:3, — а Элисе Мертенс (Бельгия, 25) — с Кристи Эрим Анн (США): 6:1, 6:1.

После этого стали известны все четвертьфинальные пары женского одиночного разряда US Open: Бенчич сыграет с Векич, Андрееску — с Мертенс, а в другой половине турнирной сетки Элина Свитолина сразится с Йоханной Контой, а бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс — с Ван Цян.

Видеообзор заключительных матчей четвёртого круга доступен на «Чемпионате».