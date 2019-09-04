Медведев: вновь очень болело бедро. Думал, не смогу продолжить матч

Россиянин Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы над швейцарцем Стэном Вавринкой в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису. Медведев обыграл соперника в четырёх сетах – 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1.

«Матч был очень странным. У меня вновь очень болело бедро. Я думал, что не смогу продолжить. Но это понятно, и в такой ситуации и Стэн стал по-другому играть. Поэтому я очень рад, что прошёл в полуфинал. На самом деле перед матчем я чувствовал себя великолепно – тейпы что бы только себя поддержать. Я принял болеутоляющие – они начали действовать к концу первого сета. Посмотрим, как я буду себя чувствовать завтра.

Публика меня где-то поддерживает, где-то ещё нет. Так что спасибо вам, ребята, и извините, если что", — заявил Медведев на корте по окончании встречи.

Видеообзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».