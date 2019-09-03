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Медведев обыграл Вавринку и впервые в карьере сыграет в полуфинале US Open

Медведев обыграл Вавринку и впервые в карьере сыграет в полуфинале US Open
Теннис / US Open 2019 0

Россиянин Даниил Медведев, посеянный под пятым номером на Открытом чемпионате США, пробился в полуфинал турнира. Он в четырёх сетах обыграл швейцарца Стэна Вавринку (23) со счётом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1. Продолжительность встречи составила 2 часа 33 минуты.

Уроженец Москвы выполнил 11 эйсов, 12 раз ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. В активе Вавринки 10 подач навылет, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта.

Соперники встречались на Уимблдоне-2017. Тот матч также выиграл россиянин.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Вавринка в четвертьфинале US Open.

За выход в финал Медведев поспорит либо со швейцарцем Роджером Федерером (3), либо с болгарином Григором Димитровым. Турнир завершится 8 сентября.

В 2018 году победителем Открытого чемпионата США стал серб Новак Джокович.

Видеообзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».

US Open (м). 1/4 финала
03 сентября 2019, вторник. 21:15 МСК
Стэн Вавринка
24
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
           
6 6 		3 6 1  
7 8 		6 3 6  
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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