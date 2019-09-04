Чемпионка Уимблдона раскритиковала Осаку за нестабильность

Француженка Марион Бартоли, которая в 2013 году победила на Уимблдоне в одиночном разряде, выразила недовольство результатами Наоми Осаки, которая в 2019 году после победы на Открытом чемпионате Австралии ни на одном из турниров «Большого шлема» не смогла пройти дальше четвёртого круга.

На «Ролан Гаррос» Осака выбыла из борьбы в третьем раунде, на Уимблдоне — в первом, а на Открытом чемпионате США, получив первый номер посева, дошла до четвёртого круга, где уступила Белинде Бенчич (13) из Швейцарии, победившей в двух партиях.

«Я думала, что после Australian Open Осака сможет быть более стабильной. Вместо этого она резко сдала. То, как она играла на Уимблдоне, для первой ракетки мира неприемлемо. Надеюсь, топ-игроки станут стабильнее выступать в ближайшие месяцы», — приводит слова Бартоли Tennis World USA.

После US Open Осака потеряет лидерство в мировой классификации, а на первое место вернётся австралийка Эшли Барти.