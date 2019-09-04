Разгром от Уильямс, победа Свитолиной — в обзоре четвертьфиналов US Open

Бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс, получившая восьмой номер посева на Открытом чемпионате США, в четвертьфинале турнира обыграла Ван Цян из Китая (18). Уильямс закончила матч за 44 минуты: 6:1, 6:0.
В другом четвертьфинале вторника представительница Украины Элина Свитолина (5) одержала сломила сопротивление британки Йоханны Конты (16). Матч, продолжавшийся 1 час 42 минуты, закончился со счётом 6:4, 6:4 в пользу Свитолиной.
Видеообзор четвертьфиналов также можно посмотреть на «Чемпионате».
В полуфинале US Open Уильямс и Свитолина сыграют друг с другом. 4 сентября в двух других четвертьфиналах сыграют: Белинда Бенчич (Швейцария, 13) — Донна Векич (Хорватия, 23), а также Бьянка Андрееску (Канада, 15) — Элисе Мертенс (Бельгия, 25).
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