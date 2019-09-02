«Я заплачу за всех». Зачем Медведев продолжает провоцировать американцев?

Публика опять освистывала Даниила, а он снова победил им назло. И впервые в карьере стал четвертьфиналистом турнира «Большого шлема».

Как болельщики Медведева невзлюбили…

Даниил Медведев продолжает «зажигать». По ходу игры четвёртого раунда US Open его предсказуемо освистывали, а он опять победил. И снова поблагодарил болельщиков за исходящую от них энергию, даже пообещав (в шутку, понятно, но всё же) заплатить за билеты каждого, лишь бы они продолжали приходить на его матчи.

Для публики в Нью-Йорке – надо отметить, далеко не самой воспитанной в мире и уж точно самой невоспитанной среди тех, кто приходит на турниры «Большого шлема» в разных концах света – Даниил стал объектом повышенного внимания во время матча третьего круга с Фелисьяно Лопесом. После проигрыша подачи у россиянина не выдержали нервы; он вырвал полотенце из рук боллбоя, поругался с арбитром на вышке, и зрители, изначально чуть больше симпатизировавшие испанскому ветерану, целиком встали на его сторону, начав освистывать Даниила.

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Медведев разругался и с ними, чуть позже украдкой от судьи показал средний палец, а после победы в интервью на корте выдал прекрасную речь, достойную утончённых и харизматичных злодеев кинематографа – таких, за которых многие переживают, несмотря даже на их отрицательную роль. «Спасибо за вашу энергию – она принесла мне победу в этом матче. Я был очень уставшим, накануне у меня были судороги. Так что я хочу, чтобы вы спали и знали: я выиграл благодаря вам!» — среди прочего сказал тогда Даниил.

Американцы взбесили лучшего теннисиста России. Лучше бы они этого не делали Новая звезда российского тенниса Даниил Медведев продолжает побеждать. Но с самообладанием у него всё ещё есть проблемы.

А может, им просто нравится шоу Даниила?

Надо сказать, что даже в США далеко не все отнеслись к поведению россиянина отрицательно. Чтобы убедиться в этом, достаточно почитать комментарии в «Твиттере» и других соцсетях, а также публикации в англоязычной прессе. Да и среди тех, кто освистывает Даниила на корте, наверняка часть болельщиков на самом деле одобряет его поведение – просто в ответ на такое принято свистеть и улюлюкать, вот и всё. Это часть шоу, которые в Америке очень любят и ценят. Не зря там так популярен рестлинг, целиком и полностью являющийся шоу с прописанным заранее сценарием (кроме случайных травм и редких случаев самовольного отхода от согласованного материала). Медведев повёл себя как типичный злодей из рестлинга – хил – а их принято освистывать, даже если хорошо относишься к самому рестлеру, отыгрывающему отрицательного персонажа. Так что весьма вероятно, что кто-то из свистящих болельщиков на деле симпатизирует Даниилу, но так же «играет» свою роль.

Россиянин «переключил передачу» по ходу матча

Без всего этого бэкграунда матч 4-го круга с безвестным 25-летним немцем Домиником Кёпфером, который на нынешнем Открытом чемпионате США выиграл больше матчей в основной сетке, чем за всю карьеру до того, стал бы абсолютно проходным. Не с точки зрения лёгкости победы – тем более что Даниил, наигравшийся за предыдущий месяц, мучается с рядом микротравм – а с точки зрения интереса болельщиков. Но зрителей собралось более чем достаточно, а организаторы поставили их поединок вечерним запуском на второй по значимости корт, носящий имя великого музыканта Луи Армстронга. Это тоже говорит об определённом признании. Рассчитывать на место на Арене Артура Эша было просто невозможно, поскольку в тот же день играли Роджер Федерер и Новак Джокович, но Даниила вполне могли отправить и на третий по значимости корт или поставить его матч раньше – на вечер всегда оставляют самое вкусное.

«Медведев, ты – мужик!» Россиянин не стоял на ногах, но вырвал победу Россиянин Даниил Медведев подтверждает статус одного из лучших игроков сезона. Воли к победе у него точно не отнять.

Стартовал Медведев в этом поединке плохо – играл довольно пассивно, дважды уступил свою подачу в первом сете и позволил сопернику сделать ещё один брейк в начале второй партии. Однако в критический момент Даниилу удалось взвинтить темп, и это внесло в игру перелом. Впрочем, постепенно Доминик приспособился к высоким скоростям, и пошла очень красивая игра с отличными комбинациями и обоюдоострыми атаками. По ходу четвёртого сета шансы были у обоих теннисистов, но тай-брейк Медведев провёл намного лучше соперника, которого после этого тепло поздравил с отличной игрой.

«Вы лучшие, приходите на каждый мой матч!»

А зрителей Даниил снова поблагодарил – в той же манере, что и за два дня до этого. «Сегодня я проигрывал в матче. Перед началом игры у меня разболелось бедро, ныло плечо. Я даже думал сняться с турнира, настолько было тяжело, и принял много обезболивающих. Но мне помогли трибуны — они вновь зарядили меня энергией и желанием выиграть. Вы болели против меня и дали достаточно сил, чтобы победить. Спасибо, вы лучшие! Я заплачу за билеты каждого, только приходите на каждый мой матч».

Медведев танцем отметил первый в карьере выход в четвертьфинал ТБШ

При этом на пресс-конференции Медведев признался, что сожалеет о некоторых своих поступках во время поединка с Лопесом. «Если говорить о предыдущем матче, то я был идиотом, если честно. Я сделал некоторые вещи, которыми не горжусь. Я работаю над тем, чтобы стать лучше на корте, потому что я думаю, что за пределами корта являюсь хорошим человеком.

По ходу матча с Кёпфером я был полностью сконцентрирован. После игры я немного пообщался с болельщиками. Но мы все знаем, какой может быть публика в Нью-Йорке. Пожалуй, это самая наэлектризованная публика в мире. Играя на этих больших аренах, я всё почувствовал. Сегодня я вновь вступал в диалог со зрителями. Надеюсь, им было весело, как и мне».

По всей видимости, зрителям действительно весело – по крайней мере тем, кто не воспринимает всё это полностью всерьёз. Даниил тем временем незаметно вышел в свой первый четвертьфинал «Шлема» — раньше его лучшим результатом был 4-й круг Открытого чемпионата Австралии этого года. Там россиянина ждёт Стэн Вавринка, соперник которого, Новак Джокович, снялся в начале третьей партии после проигрыша двух сетов. Кстати, серба после этого тоже освистали, так что не любят здесь не только Медведева. Можно сказать, что он в хорошей компании.