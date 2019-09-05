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Двукратный чемпион ТБШ: у Кирьоса большое сердце, но его поведение недопустимо

Двукратный чемпион ТБШ: у Кирьоса большое сердце, но его поведение недопустимо
Теннис / ATP 0

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде Филипп Пецшнер рассказал о своём отношении к австралийскому теннисисту Нику Кирьосу, известному своими выходками на корте и за его пределами.

«Я думаю, что у Ника много хороших качеств для теннисиста. Но ему нужно быть спокойным, потому что он публично критикует игроков. Это абсолютно недопустимо. Такие вещи необходимо разъяснять с глазу на глаз.

Лично я его хорошо понимаю, мы с ним всегда отлично общаемся. У него большое сердце. Мой сын является поклонником Ника, и я однажды спросил Кирьоса, есть ли у него пара эксклюзивных кроссовок. Ничего не осталось, но он приложил усилия, чтобы найти их для моего сына», — приводит слова Пецшнера Tennis World USA.

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