Двукратный чемпион ТБШ: у Кирьоса большое сердце, но его поведение недопустимо
Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде Филипп Пецшнер рассказал о своём отношении к австралийскому теннисисту Нику Кирьосу, известному своими выходками на корте и за его пределами.
«Я думаю, что у Ника много хороших качеств для теннисиста. Но ему нужно быть спокойным, потому что он публично критикует игроков. Это абсолютно недопустимо. Такие вещи необходимо разъяснять с глазу на глаз.
Лично я его хорошо понимаю, мы с ним всегда отлично общаемся. У него большое сердце. Мой сын является поклонником Ника, и я однажды спросил Кирьоса, есть ли у него пара эксклюзивных кроссовок. Ничего не осталось, но он приложил усилия, чтобы найти их для моего сына», — приводит слова Пецшнера Tennis World USA.
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