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С. Уильямс обыграла Свитолину и в 10-й раз вышла в финал US Open

С. Уильямс обыграла Свитолину и в 10-й раз вышла в финал US Open
Теннис / US Open 2019 0

Американская теннисистка Серена Уильямс в 10-й раз вышла в финал Открытого чемпионата. В полуфинальном матче она переиграла украинку Элину Свитолину в двух партиях со счётом 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 11 минут.

Экс-первая ракетка мира выполнила 6 подач навылет, сделав одну двойную ошибку и реализовав 6 брейк-пойнтов из 6. Представительница Украины сделала 5 эйсов и не имела ни одного брейка-пойнта, совершив 17 невынужденных ошибок и 4 двойных. Всего за матч Серена выиграла 66 очков, её соперница — лишь 44.

В финале турнира американка сыграет с победительницей пары Белинда Бенчич (Швейцария) — Бьянка Андрееску (Канада).

Уильямс является шестикратной чемпионкой US Open в одиночном разряде. В 2018 году она проиграла в финале японке Наоми Осаке. Однако в этом сезоне Осака не смогла защитить титул, уступив Бенчич в четвёртом круге турнира.

Соревнования в женском одиночном разряде завершатся 7 сентября.

US Open (ж). 1/2 финала
06 сентября 2019, пятница. 02:20 МСК
Элина Свитолина
5
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
0 : 2
1 2 3
       
3 		1  
6 		6  
         
Серена Уильямс
8
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
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