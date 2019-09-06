С. Уильямс обыграла Свитолину и в 10-й раз вышла в финал US Open

Американская теннисистка Серена Уильямс в 10-й раз вышла в финал Открытого чемпионата. В полуфинальном матче она переиграла украинку Элину Свитолину в двух партиях со счётом 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 11 минут.
Экс-первая ракетка мира выполнила 6 подач навылет, сделав одну двойную ошибку и реализовав 6 брейк-пойнтов из 6. Представительница Украины сделала 5 эйсов и не имела ни одного брейка-пойнта, совершив 17 невынужденных ошибок и 4 двойных. Всего за матч Серена выиграла 66 очков, её соперница — лишь 44.
В финале турнира американка сыграет с победительницей пары Белинда Бенчич (Швейцария) — Бьянка Андрееску (Канада).
Уильямс является шестикратной чемпионкой US Open в одиночном разряде. В 2018 году она проиграла в финале японке Наоми Осаке. Однако в этом сезоне Осака не смогла защитить титул, уступив Бенчич в четвёртом круге турнира.
Соревнования в женском одиночном разряде завершатся 7 сентября.
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