Дмитриева — о Медведеве: Даниил практически без сил, устал очень сильно

Знаменитая советская теннисистка, а ныне журналистка Анна Дмитриева прокомментировала напряжённый график выступлений полуфиналиста Открытого чемпионата США Даниила Медведева. За последние 35 дней Медведев провёл 21 матч, из которых выиграл 19.

«Пик уже прошёл. Даниил практически без сил, устал очень сильно. Он сам говорит об этом, да и нам, экспертам, видно это невооружённым глазом. Во втором матче уже были судороги, которые для Медведева совсем не характерны. Кроме того, Стэна Вавринку он обыграл с травмой. Но здорово, что при этом продолжает бороться.

Не знаю, насколько он будет хорош в ближайшем матче, но, думаю, ему по силам идти дальше. Но не настолько, чтобы обыгрывать Надаля», — приводит слова Дмитриевой RT на русском.

За выход в финал US Open Медведев поборется с 78-й ракеткой мира Григором Димитровым из Болгарии. Теннисисты выйдут на корт 6 сентября не ранее 23:00 мск.