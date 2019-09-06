Сегодня, 6 сентября, состоится полуфинальный матч Открытого чемпионата США, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев, посеянный под пятым номером, и представитель Болгарии Григор Димитров. Начало поединка запланировано на 23:00 мск.
По личным встречам счёт ничейный — 1-1. Обе игры состоялись в 2017 году. На турнире в Лондоне Димитров одолел Медведева со счётом 6:3, 3:6, 6:3. На соревнованиях в Вашингтоне россиянин оказался сильнее в двух сетах — 6:4, 6:2.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Димитров в полуфинале US Open.
Победитель этого матча в финале поспорит либо с испанцем Рафаэлем Надалем (2), либо с итальянцем Маттео Берреттини (24). Турнир завершится 8 сентября.
В 2018 году победителем Открытого чемпионата США стал серб Новак Джокович.
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