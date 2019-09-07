Текстовая онлайн-трансляция финала US Open Андрееску — С. Уильямс
7 сентября пройдёт финал Открытого чемпионата США по теннису в женском одиночном разряде, в котором сыграют американка Серена Уильямс, посеянная под восьмым номером, и представительница Канады Бьянка Андрееску (15). Матч начнётся не ранее 23:00 мск.
В личных встречах С. Уильямс уступает — 0-1.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Андрееску — С. Уильямс на US Open.
В полуфиналах С. Уильямс нанесла поражение украинке Элине Свитолиной, а Андрееску одолела Белинду Бенчич из Швейцарии.
US Open завершится 7 сентября. В минувшем сезоне соревнования в женском одиночном разряде выиграла первая ракетка мира японка Наоми Осака. В финале турнира она взяла верх над C. Уильямс.
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