Текстовая онлайн-трансляция финала US Open Андрееску — С. Уильямс

7 сентября пройдёт финал Открытого чемпионата США по теннису в женском одиночном разряде, в котором сыграют американка Серена Уильямс, посеянная под восьмым номером, и представительница Канады Бьянка Андрееску (15). Матч начнётся не ранее 23:00 мск.

В личных встречах С. Уильямс уступает — 0-1.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Андрееску — С. Уильямс на US Open.



В полуфиналах С. Уильямс нанесла поражение украинке Элине Свитолиной, а Андрееску одолела Белинду Бенчич из Швейцарии.

US Open завершится 7 сентября. В минувшем сезоне соревнования в женском одиночном разряде выиграла первая ракетка мира японка Наоми Осака. В финале турнира она взяла верх над C. Уильямс.