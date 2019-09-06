Серена не может проиграть финал. Судья её теперь не остановит

Серена громит всех
Серена Уильямс продолжает громить соперниц на турнирах «Большого шлема». За последние 7 мэйджоров она уже 4 раза выходит в финал – дважды на Уимблдоне, дважды на US Open. Последней жертвой американки по пути к титульному матчу в Нью-Йорке стала Элина Свитолина.
За шесть матчей по пути к этому финалу Серена проиграла всего один сет. В четырёх из пяти поединков, завершившихся в двух партиях, Уильямс отдала не больше пяти геймов. Мария Шарапова взяла у неё 2 гейма, Ван Цян (игрок топ-20, выбившая здесь вторую ракетку мира, Эшли Барти) – 1. Свитолина в первом сете держалась лучше, но второй прошёл полностью под диктовку Серены. А ей, на минутку, в конце сентября исполнится 38 лет! Конечно, можно возразить, что столько же лет Роджеру Федереру, но он как минимум не рожал ребёнка, да и проблем со здоровьем у американки было больше. Вдобавок женщины в принципе в среднем уходят из спорта раньше, чем мужчины, так что спортивное долголетие Уильямс вдвойне удивительно. А ещё Серена может страдать и сниматься со множества турниров, но к главным «Шлемам» она почти всегда оказывается готова оптимально. Правда, это ей удавалось на протяжении всей карьеры.
Свитолина достаточно бодро начала поединок, но упущенные брейк-пойнты в стартовом гейме и проигранная с 40:0 подача выбили её из колеи. Затем Элина не реализовала ещё и тройной брейк-пойнт, и это был её последний шанс. Во второй партии Уильямс ничего ей не позволила, оформив «скрытую баранку» — 6:3, 6:1.
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Все ли боятся Уильямс?
Помимо игрового и физического превосходства Серены над многими соперницами, причина подобного развития матчей в том, что её по-прежнему нередко боятся и проигрывают если не до выхода на корт, то после первых неудач по ходу поединка. Прежней ауры непобедимости у американки вроде бы уже нет, однако её имя и грозный вид по-прежнему давят.
Пожалуй, наиболее свободны от подобного давления юные теннисистки, которые большую часть побед Уильямс просто не застали. И если два финала Уимблдона Серена проиграла опытным соперницам (30-летней Анжелике Кербер в 2018-м и 27-летней Симоне Халеп в этом сезоне), то в прошлогоднем финале US Open поражение ей нанесла 20-летняя Наоми Осака. И теперь в главном матче в Нью-Йорке Уильямс столкнётся с юным оппонентом. 19-летняя Бьянка Андрееску, год назад проигравшая здесь в первом раунде квалификации, впервые в карьере пробилась в финал турнира «Большого шлема» и может стать первой чемпионкой US Open младше 20 лет после Шараповой в 2006-м.
Продолжая параллели с прошлогодним финалом – Андрееску, как и Осака тогда, уже встречалась с Сереной по ходу сезона и не проигрывала ей. Назвать победу полноценной, правда, тоже нельзя, поскольку в финале Торонто (а поединок состоялся именно там) Уильямс снялась из-за спазмов в спине, сыграв всего 4 гейма. Затем и она, и Бьянка пропустили турнир в Цинциннати, и теперь сойдутся в финале последнего «Шлема» 10-х годов XXI века. Кстати, канадка вне зависимости от исхода матча дебютирует в топ-10.
Замечания Серена теперь вряд ли получит
Чего точно не повторится – так это наличия Карлоса Рамоса на судейской вышке. Как известно, организаторы US Open приняли решение не ставить его на матчи с участием сестёр Уильямс. Да и в любом случае один и тот же арбитр фактически никогда не работает на двух финалах одного и того же «Шлема» подряд. Это примерно то же самое, что поставить одну судейскую бригаду на два финала футбольной Лиги чемпионов кряду.
На этот раз судья вряд ли решится делать Серене замечания и снимать с неё очки, даже если она даст определённый повод. А если американка будет проигрывать, то устроить какую-нибудь выходку на глазах домашней публики может. Можно назвать это одной из дополнительных интриг финала. Но, конечно, главный вопрос в том, дотянется ли Уильямс в этот раз до рекорда Маргарет Корт (24 победы на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде) или снова получит утешительный приз, оставшись без главного трофея.
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