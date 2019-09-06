Серена не может проиграть финал. Судья её теперь не остановит

Мощь Уильямс проложила ей дорогу в очередной финал «Шлема». Год назад этот путь завершился скандалом. Что будет на этот раз?

Серена громит всех

Серена Уильямс продолжает громить соперниц на турнирах «Большого шлема». За последние 7 мэйджоров она уже 4 раза выходит в финал – дважды на Уимблдоне, дважды на US Open. Последней жертвой американки по пути к титульному матчу в Нью-Йорке стала Элина Свитолина.

За шесть матчей по пути к этому финалу Серена проиграла всего один сет. В четырёх из пяти поединков, завершившихся в двух партиях, Уильямс отдала не больше пяти геймов. Мария Шарапова взяла у неё 2 гейма, Ван Цян (игрок топ-20, выбившая здесь вторую ракетку мира, Эшли Барти) – 1. Свитолина в первом сете держалась лучше, но второй прошёл полностью под диктовку Серены. А ей, на минутку, в конце сентября исполнится 38 лет! Конечно, можно возразить, что столько же лет Роджеру Федереру, но он как минимум не рожал ребёнка, да и проблем со здоровьем у американки было больше. Вдобавок женщины в принципе в среднем уходят из спорта раньше, чем мужчины, так что спортивное долголетие Уильямс вдвойне удивительно. А ещё Серена может страдать и сниматься со множества турниров, но к главным «Шлемам» она почти всегда оказывается готова оптимально. Правда, это ей удавалось на протяжении всей карьеры.

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Свитолина достаточно бодро начала поединок, но упущенные брейк-пойнты в стартовом гейме и проигранная с 40:0 подача выбили её из колеи. Затем Элина не реализовала ещё и тройной брейк-пойнт, и это был её последний шанс. Во второй партии Уильямс ничего ей не позволила, оформив «скрытую баранку» — 6:3, 6:1.

Все ли боятся Уильямс?

Помимо игрового и физического превосходства Серены над многими соперницами, причина подобного развития матчей в том, что её по-прежнему нередко боятся и проигрывают если не до выхода на корт, то после первых неудач по ходу поединка. Прежней ауры непобедимости у американки вроде бы уже нет, однако её имя и грозный вид по-прежнему давят.

Пожалуй, наиболее свободны от подобного давления юные теннисистки, которые большую часть побед Уильямс просто не застали. И если два финала Уимблдона Серена проиграла опытным соперницам (30-летней Анжелике Кербер в 2018-м и 27-летней Симоне Халеп в этом сезоне), то в прошлогоднем финале US Open поражение ей нанесла 20-летняя Наоми Осака. И теперь в главном матче в Нью-Йорке Уильямс столкнётся с юным оппонентом. 19-летняя Бьянка Андрееску, год назад проигравшая здесь в первом раунде квалификации, впервые в карьере пробилась в финал турнира «Большого шлема» и может стать первой чемпионкой US Open младше 20 лет после Шараповой в 2006-м.

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Продолжая параллели с прошлогодним финалом – Андрееску, как и Осака тогда, уже встречалась с Сереной по ходу сезона и не проигрывала ей. Назвать победу полноценной, правда, тоже нельзя, поскольку в финале Торонто (а поединок состоялся именно там) Уильямс снялась из-за спазмов в спине, сыграв всего 4 гейма. Затем и она, и Бьянка пропустили турнир в Цинциннати, и теперь сойдутся в финале последнего «Шлема» 10-х годов XXI века. Кстати, канадка вне зависимости от исхода матча дебютирует в топ-10.

Замечания Серена теперь вряд ли получит

Чего точно не повторится – так это наличия Карлоса Рамоса на судейской вышке. Как известно, организаторы US Open приняли решение не ставить его на матчи с участием сестёр Уильямс. Да и в любом случае один и тот же арбитр фактически никогда не работает на двух финалах одного и того же «Шлема» подряд. Это примерно то же самое, что поставить одну судейскую бригаду на два финала футбольной Лиги чемпионов кряду.

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На этот раз судья вряд ли решится делать Серене замечания и снимать с неё очки, даже если она даст определённый повод. А если американка будет проигрывать, то устроить какую-нибудь выходку на глазах домашней публики может. Можно назвать это одной из дополнительных интриг финала. Но, конечно, главный вопрос в том, дотянется ли Уильямс в этот раз до рекорда Маргарет Корт (24 победы на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде) или снова получит утешительный приз, оставшись без главного трофея.