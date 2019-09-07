Герцогиня Сассекская Меган Маркл прилетела на финал US Open болеть за С. Уильямс

В финальном матче Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде у восьмой сеяной соревнований Серены Уильямс будет особая поддержка. На трибуне за неё будет болеть Меган Маркл, герцогиня Сассекская.
По информации Tennis World USA, бывшая актриса и фотомодель приняла решение вылететь в Нью-Йорк после полуфинального матча, в котором Уильямс обыграла украинку Элину Свитолину (5) со счётом 6:3, 6:1. Принц Гарри не полетел с супругой на матч. Он остался в Великобритании вместе с сыном, Арчи.
У Серены Уильямс и Меган Маркл давняя дружба. Теннисистка присутствовала на свадьбе актрисы в мае 2018 года. Уильямс также признавалась, что часто общается с Маркл, обсуждая вопросы материнства.
Финал Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде состоится сегодня, 7 сентября. Начало – в 23:00 мск.
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