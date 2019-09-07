Джейми Маррей и Бетани Маттек-Сэндс – победители US Open 2019 в миксте

Британский теннисист Джейми Маррей и американка Бетани Маттек-Сэндс одержали победу в Открытом чемпионате США в соревнованиях смешаных пар. В финальном матче они обыграли представительницу Китайского Тайбэя Чань Хаочин и новозеландца Майкла Винуса, посеянных на соревнованиях под первым номером, со счётом 6:2, 6:2.



Продолжительность поединка составила 1 час 1 минуту. Маррей и Маттек-Сэндс 1 раз подали навылет, совершили 1 двойную ошибку и реализовали 6 брейк-пойнтов из 7. На счету Хаочин и Винуса 3 эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.



Для Бетани Маттек-Сэндс эта победа стала четвёртой на турнирах «Большого шлема» в миксте. Также она пять раз выигрывала мэйджоры в парном разряде. Джейми Маррей побеждает на турнире «Большого шлема» в миксте в пятый раз в карьере.

Видеообзор финала можно посмотреть на «Чемпионате».