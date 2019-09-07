Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Хабиб — Порье: смотреть онлайн эфир Первого канала 7 сентября
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Джейми Маррей и Бетани Маттек-Сэндс – победители US Open 2019 в миксте

Джейми Маррей и Бетани Маттек-Сэндс – победители US Open 2019 в миксте
Теннис / US Open 2019 0

Британский теннисист Джейми Маррей и американка Бетани Маттек-Сэндс одержали победу в Открытом чемпионате США в соревнованиях смешаных пар. В финальном матче они обыграли представительницу Китайского Тайбэя Чань Хаочин и новозеландца Майкла Винуса, посеянных на соревнованиях под первым номером, со счётом 6:2, 6:2.

Продолжительность поединка составила 1 час 1 минуту. Маррей и Маттек-Сэндс 1 раз подали навылет, совершили 1 двойную ошибку и реализовали 6 брейк-пойнтов из 7. На счету Хаочин и Винуса 3 эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

Для Бетани Маттек-Сэндс эта победа стала четвёртой на турнирах «Большого шлема» в миксте. Также она пять раз выигрывала мэйджоры в парном разряде. Джейми Маррей побеждает на турнире «Большого шлема» в миксте в пятый раз в карьере.

Видеообзор финала можно посмотреть на «Чемпионате».

US Open — микст. Финал
07 сентября 2019, суббота. 19:15 МСК
Чань Хаочин
Китайский Тайбэй
Чань Хаочин
Майкл Винус
Новая Зеландия
Майкл Винус
Ч. Хаочин М. Винус
Окончен
0 : 2
1 2 3
       
2 		3  
6 		6  
         
Бетани Маттек-Сэндс
США
Бетани Маттек-Сэндс
Джейми Маррей
Великобритания
Джейми Маррей
Б. Маттек-Сэндс Д. Маррей
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент