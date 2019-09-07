Джейми Маррей и Бетани Маттек-Сэндс – победители US Open 2019 в миксте

Британский теннисист Джейми Маррей и американка Бетани Маттек-Сэндс одержали победу в Открытом чемпионате США в соревнованиях смешаных пар. В финальном матче они обыграли представительницу Китайского Тайбэя Чань Хаочин и новозеландца Майкла Винуса, посеянных на соревнованиях под первым номером, со счётом 6:2, 6:2.
Продолжительность поединка составила 1 час 1 минуту. Маррей и Маттек-Сэндс 1 раз подали навылет, совершили 1 двойную ошибку и реализовали 6 брейк-пойнтов из 7. На счету Хаочин и Винуса 3 эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.
Для Бетани Маттек-Сэндс эта победа стала четвёртой на турнирах «Большого шлема» в миксте. Также она пять раз выигрывала мэйджоры в парном разряде. Джейми Маррей побеждает на турнире «Большого шлема» в миксте в пятый раз в карьере.
Видеообзор финала можно посмотреть на «Чемпионате».
- 7 сентября 2019
-
22:02
-
21:44
-
21:13
-
20:43
-
20:23
-
19:50
-
19:20
-
18:48
-
18:12
-
17:39
-
17:14
-
16:55
-
15:46
-
13:27
-
13:13
-
13:06
-
12:01
-
11:31
-
10:48
-
10:23
-
09:38
-
09:29
-
08:55
-
08:30
-
07:35
-
07:12
-
06:42
-
06:35
-
06:14
-
05:08
-
02:47
-
02:22
-
02:11
- 6 сентября 2019
-
23:44
-
22:20