Стало известно, при каких условиях Синнер станет первой ракеткой мира после «Ролан Гаррос»

Сегодня, 27 мая, вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции, обыграв в 1/64 финала 46-го номера в рейтинге ATP Кристофера Юбэнкса из США (6:3, 6:3, 6:4).
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Выход Янника Синнера во второй круг означает, что теперь Новаку Джоковичу необходимо выходить в финал турнира, чтобы сохранить первое место в рейтинге. При этом итальянец должен пройти не дальше 1/4 финала.
В прошлом году Джокович стал победителем Открытого чемпионата Франции, и теперь ему надо защищать 2000 очков. Вторая ракетка мира Синнер на «Ролан Гаррос» — 2023 завершил выступление во втором круге, проиграв тогда немецкому теннисисту Даниэлю Альтмайеру.
Во втором раунде «Ролан Гаррос» — 2024 Синнер встретится со 121-й ракеткой мира французом Ришаром Гаске. Новак Джокович во вторник, 28 мая, проведёт свой первый матч на турнире. Во встрече первого круга его соперником будет ещё один представитель Франции Пьер-Юг Эрбер (142-й номер в рейтинге ATP).
- 27 мая 2024
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