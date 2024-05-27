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Стало известно, при каких условиях Синнер станет первой ракеткой мира после «Ролан Гаррос»

Стало известно, при каких условиях Синнер станет первой ракеткой мира после «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 27 мая, вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции, обыграв в 1/64 финала 46-го номера в рейтинге ATP Кристофера Юбэнкса из США (6:3, 6:3, 6:4).

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 12:10 МСК
Кристофер Юбэнкс
46
США
Кристофер Юбэнкс
К. Юбэнкс
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		3 4
6 		6 6
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Выход Янника Синнера во второй круг означает, что теперь Новаку Джоковичу необходимо выходить в финал турнира, чтобы сохранить первое место в рейтинге. При этом итальянец должен пройти не дальше 1/4 финала.

В прошлом году Джокович стал победителем Открытого чемпионата Франции, и теперь ему надо защищать 2000 очков. Вторая ракетка мира Синнер на «Ролан Гаррос» — 2023 завершил выступление во втором круге, проиграв тогда немецкому теннисисту Даниэлю Альтмайеру.

Во втором раунде «Ролан Гаррос» — 2024 Синнер встретится со 121-й ракеткой мира французом Ришаром Гаске. Новак Джокович во вторник, 28 мая, проведёт свой первый матч на турнире. Во встрече первого круга его соперником будет ещё один представитель Франции Пьер-Юг Эрбер (142-й номер в рейтинге ATP).

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024
Календарь «Ролан Гаррос» — 2024
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