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Французский теннисист Атман попал мячом в зрительницу во время матча «Ролан Гаррос»

Французский теннисист Атман попал мячом в зрительницу во время матча «Ролан Гаррос»
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В воскресенье, 26 мая, французский теннисист 121-я ракетка мира Теренс Атман в пятисетовом матче первого круга «Ролан Гаррос» — 2024 уступил 45-му номеру рейтинга ATP австрийцу Себастьяну Офнеру — 6:3, 6:4, 6:7, 2:6, 5:7.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2024, воскресенье. 21:20 МСК
Теренс Атман
121
Франция
Теренс Атман
Т. Атман
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 6 2 2 5
3 		4 7 7 6 7
             
Себастьян Офнер
45
Австрия
Себастьян Офнер
С. Офнер

Во время матча Атман очень нервно реагировал на свои неудачи. В одном из игровых моментов он попал мячом в зрительницу. Матч был прерван на 15 минут. В это время судья на вышке и супервайзер пообщались с пострадавшей болельщицей и сделали Атману предупреждение за неспортивное поведение. После этого игра возобновилась.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции — 2024 Офнер сыграет с победителем матча Густаво Эйде (174-я ракетка мира, Бразилия) — Себастьян Баэс (20, Аргентина).

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024
Календарь «Ролан Гаррос» - 2024
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