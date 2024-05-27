Французский теннисист Атман попал мячом в зрительницу во время матча «Ролан Гаррос»

В воскресенье, 26 мая, французский теннисист 121-я ракетка мира Теренс Атман в пятисетовом матче первого круга «Ролан Гаррос» — 2024 уступил 45-му номеру рейтинга ATP австрийцу Себастьяну Офнеру — 6:3, 6:4, 6:7, 2:6, 5:7.

Во время матча Атман очень нервно реагировал на свои неудачи. В одном из игровых моментов он попал мячом в зрительницу. Матч был прерван на 15 минут. В это время судья на вышке и супервайзер пообщались с пострадавшей болельщицей и сделали Атману предупреждение за неспортивное поведение. После этого игра возобновилась.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции — 2024 Офнер сыграет с победителем матча Густаво Эйде (174-я ракетка мира, Бразилия) — Себастьян Баэс (20, Аргентина).