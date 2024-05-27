Андрей Рублёв рассказал, как хочет поменять настрой на «Большие шлемы»

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, что на всех турнирах «Большого шлема» слишком много думал о предстоящих матчах, но на Открытом чемпионате Франции решил изменить настрой.

«Не знаю. На всех «Шлемах» я слишком много думал о предстоящих матчах, о сетке, о том, как мне нужно играть, или о том, кто у меня дальше в сетке. И я устал от этого (улыбается). Хватит. Пусть будет так, как будет, и всё», — приводит слова Рублёва Tennis Channel.

Напомним, Андрей Рублёв вышел во второй раунд «Ролан Гаррос». В матче первого круга россиянин оказался сильнее японца Таро Дэниэла со счётом 6:2, 6:7 (3:7), 6:3, 7:5. Во втором раунде Рублёв сыграет с испанцем Педро Мартинесом-Портеро.

Действующим победителем турнира является первая ракетка мира серб Новак Джокович, который в прошлогоднем финале переиграл норвежца Каспера Рууда со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 7:5.