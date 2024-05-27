Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв рассказал, как хочет поменять настрой на «Большие шлемы»

Андрей Рублёв рассказал, как хочет поменять настрой на «Большие шлемы»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, что на всех турнирах «Большого шлема» слишком много думал о предстоящих матчах, но на Открытом чемпионате Франции решил изменить настрой.

«Не знаю. На всех «Шлемах» я слишком много думал о предстоящих матчах, о сетке, о том, как мне нужно играть, или о том, кто у меня дальше в сетке. И я устал от этого (улыбается). Хватит. Пусть будет так, как будет, и всё», — приводит слова Рублёва Tennis Channel.

Напомним, Андрей Рублёв вышел во второй раунд «Ролан Гаррос». В матче первого круга россиянин оказался сильнее японца Таро Дэниэла со счётом 6:2, 6:7 (3:7), 6:3, 7:5. Во втором раунде Рублёв сыграет с испанцем Педро Мартинесом-Портеро.

Действующим победителем турнира является первая ракетка мира серб Новак Джокович, который в прошлогоднем финале переиграл норвежца Каспера Рууда со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 7:5.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android