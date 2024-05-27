Медведев — Кёпфер: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга «Ролан Гаррос» — 2024

В понедельник, 27 мая, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже пройдут матчи второго игрового дня турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции — 2024.
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Чемпион US Open — 2021, российский теннисист Даниил Медведев в матче первого круга сыграет с немецким теннисистом Домиником Кёпфером. Встреча пройдёт на корте Симоны Матьё и начнется не ранее 17:20 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Кёпфер и Медведев играли между собой трижды, все матчи выиграл россиянин. Примечательно, что спортсмены между собой до этого встречались исключительно на харде и только на кортах США.
«Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин пройдёт с 26 мая по 9 июня. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира серб Новак Джокович.
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