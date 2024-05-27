Янник Синнер стартовал на «Ролан Гаррос» с уверенной победы над американцем Юбэнксом
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Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер в матче первого круга Открытого чемпионата Франции в трёх сетах обыграл 46-го номера в рейтинге ATP Кристофера Юбэнкса из США. Матч завершился со счётом 6:3, 6:3, 6:4 в пользу итальянца.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 12:10 МСК
46
Кристофер Юбэнкс
К. Юбэнкс
Окончен
0 : 3
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2
Янник Синнер
Я. Синнер
Встреча продолжалась 2 часа 12 минут. Синнер шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Юбэнкса четыре эйса, девять двойных ошибок и 1 выигранный брейк-пойнт из 10.
Во втором раунде «Ролан Гаррос» — 2024 Синнер встретится со 121-й ракеткой мира Ришаром Гаске. 37-летний французский теннисист в первом круге обыграл хорвата Борну Чорича, занимающего 73-е место в рейтинге ATP, со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:2), 6:4.
Комментарии
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