Янник Синнер стартовал на «Ролан Гаррос» с уверенной победы над американцем Юбэнксом

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер в матче первого круга Открытого чемпионата Франции в трёх сетах обыграл 46-го номера в рейтинге ATP Кристофера Юбэнкса из США. Матч завершился со счётом 6:3, 6:3, 6:4 в пользу итальянца.

Встреча продолжалась 2 часа 12 минут. Синнер шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Юбэнкса четыре эйса, девять двойных ошибок и 1 выигранный брейк-пойнт из 10.

Во втором раунде «Ролан Гаррос» — 2024 Синнер встретится со 121-й ракеткой мира Ришаром Гаске. 37-летний французский теннисист в первом круге обыграл хорвата Борну Чорича, занимающего 73-е место в рейтинге ATP, со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:2), 6:4.