«С Федерером нельзя такое делать». Давыденко — про поражение от Роджера в Австралии

Чемпион Итогового турнира – 2009 Николай Давыденко объяснил, чего ему не хватило, чтобы победить Роджера Федерера на следующем «Шлеме» после того триумфа – Australian Open – 2010.

«Настал момент, когда мяч начал немного вылетать [за пределы корта], когда я стал чувствовать, что нет контроля. Вот я бью и знаю, что попадаю прямо туда, [куда целюсь], забиваю – это ещё до удара знаешь. А тут я бью на уверенности, но мяч начинает улетать в аут, и в голове появляются сомнения. До этого попадал всё в корт, а тут начинается что-то не то. Думаешь, что надо брать другую ракетку, берёшь её – и в этот момент становится ещё хуже, потому что теннис совсем другим становится – короче, медленнее, а с Федерером нельзя такое делать. Там игра на скоростях. Если чуть-чуть сбавляешь скорость, бьёшь на метр короче… Я с ним играл где-то в метре от задней линии, продавливал. Нужно было давить его на скорости, в темпе так, чтобы он не успевал. Если он начинает успевать, то забирает инициативу и уже сам начинает тебя давить.

В тот момент, когда я взял другую ракетку и стал пытаться ей играть так же, моя скорость упала, я стал бить чуть короче. Он увидел, что я перестал так его давить, и начал всё контролировать, выходить на свой уровень игры, а меня отталкивать от задней линии. Я стал зажиматься уже, и в этот момент всё начало переходить в другую сторону. То есть тут даже не то, что вот я так играл, а потом подумал, что побеждаю, и зажался. Бывают такие моменты, когда думаешь, что всё то же самое делаешь, а на самом деле совсем другая игра уже идёт. Ты действуешь так же, как и до того, просто полёт мяча уже совсем другой», – сказал Давыденко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Артёму Тайманову.

Полное интервью с Николаем Давыденко можно прочитать на «Чемпионате».