Надаль — Зверев: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга «Ролан Гаррос» — 2024
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В понедельник, 27 мая, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже пройдут матчи второго игрового дня турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции — 2024.
14-кратный победитель «Ролан Гаррос» испанский теннисист Рафаэль Надаль в матче первого круга сыграет с олимпийским чемпионом, четвёртой ракеткой мира Александром Зверевым из Германии. Встреча пройдёт на корте Филиппа Шатрье и начнётся не ранее 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 16:20 МСК
4
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
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Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Зверев и Надаль провели между собой девять матчей на турнирах ATP. Счёт личных встреч — 6:3 в пользу испанца. Ещё одну игру теннисисты сыграли в рамках Кубка Дэвиса в 2018 году, в которой сильнее оказался Надаль — 6:1, 6:4, 6:4.
Комментарии
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