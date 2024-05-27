Надаль — Зверев: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга «Ролан Гаррос» — 2024

В понедельник, 27 мая, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже пройдут матчи второго игрового дня турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции — 2024.

14-кратный победитель «Ролан Гаррос» испанский теннисист Рафаэль Надаль в матче первого круга сыграет с олимпийским чемпионом, четвёртой ракеткой мира Александром Зверевым из Германии. Встреча пройдёт на корте Филиппа Шатрье и начнётся не ранее 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Зверев и Надаль провели между собой девять матчей на турнирах ATP. Счёт личных встреч — 6:3 в пользу испанца. Ещё одну игру теннисисты сыграли в рамках Кубка Дэвиса в 2018 году, в которой сильнее оказался Надаль — 6:1, 6:4, 6:4.