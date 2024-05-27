Самсонова обыграла Линетт в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024

В понедельник, 27 мая, в матче первого круга Открытого чемпионата Франции 19-я ракетка мира россиянка Людмила Самсонова обыграла теннисистку Магду Линетт из Польши. Матч завершился со счетом 6:1, 6:1 в пользу россиянки.

Встреча продлилась 1 час 8 минут. В её рамках Самсонова два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти (56%). На счету Линетт два эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек, которая в прошлогоднем финале переиграла Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:4.

Напомним, Открытый чемпионат Франции начался 26 мая и завершится 8 июня. Всего 15 теннисисток из России примут в нём участие.