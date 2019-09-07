Тренер Серены: скоро Андрееску станет первой ракеткой мира

Патрик Муратоглу, тренер американки Серены Уильямс, поделился мнением о 19-летней канадке Бьянке Андрееску, которая станет соперницей его подопечной в финале Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде.
«Не удивлён, что она в финале. Ожидал увидеть её там и думаю, что скоро она станет первой ракеткой мира. Имею в виду, не совсем уж скоро, а в будущем, потому что у неё есть всё, чтобы быть первым номером мирового рейтинга. Отношусь к ней с большим уважением.
Она обладает множеством навыков. У нее есть всё, полный набор. Считаю, она играет потрясающе в плане физики, атлетизма и психологии. Она выглядит невероятно уверенной в себе, чувствует, что находится там, где и должна быть. Такое впечатление она на меня производит», — приводит слова Муратоглу официальный сайт US Open.
Финальный матч между Сереной Уильямс и Бьянкой Андрееску состоится сегодня, 7 сентября. Начало – в 23:00 мск.
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