Руседски: Серена ничего не может поделать. Андрееску лучше во всех компонентах

Бывшая четвёртая ракетка мира британец Грег Руседски поделился впечатлениями от первого сета финального матча Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде между 15-й сеяной соревнований канадкой Бьянкой Андрееску и американкой Сереной Уильямс (8).



«Серена Уильямс абсолютно ничего не может поделать. Андрееску сейчас просто лучше во всех компонентах. Одно из самых невероятных выступлений, которое я когда-либо видел в исполнении теннисистов, впервые играющих в финале», — написал Руседски в своём «твиттере».



19-летняя Андрееску выиграла первый сет финального матча со счётом 6:3. В настоящее время представительница Канады лидирует во второй партии со счётом 4:1. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию поединка.

