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Руседски: Серена ничего не может поделать. Андрееску лучше во всех компонентах

Руседски: Серена ничего не может поделать. Андрееску лучше во всех компонентах
Теннис / US Open 2019 0

Бывшая четвёртая ракетка мира британец Грег Руседски поделился впечатлениями от первого сета финального матча Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде между 15-й сеяной соревнований канадкой Бьянкой Андрееску и американкой Сереной Уильямс (8).

«Серена Уильямс абсолютно ничего не может поделать. Андрееску сейчас просто лучше во всех компонентах. Одно из самых невероятных выступлений, которое я когда-либо видел в исполнении теннисистов, впервые играющих в финале», — написал Руседски в своём «твиттере».

19-летняя Андрееску выиграла первый сет финального матча со счётом 6:3. В настоящее время представительница Канады лидирует во второй партии со счётом 4:1. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию поединка.

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