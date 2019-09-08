Видео: эмоции Андрееску после победы над Сереной Уильямс в финале US Open

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску стала чемпионкой Открытого чемпионата США, одолев в титульном поединке экс-первую ракетку мира американку Серену Уильямс в двух сетах со счётом 6:3, 7:5. После окончания матча Андрееску не cмогла сдержать эмоции и обессиленно рухнула на корт. Она впервые в карьере победила на турнире «Большого шлема» в женском одиночном разряде.

Видео можно посмотреть в официальном "твиттере" US Open.

Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. По ходу второй партии Андрееску вела со счётом 5:1, но Уильямс смогла отыграть матчбол и вернуться в игру. На взрослом уровне канадка дважды побеждала на турнирах серии WTA. Её предыдущим лучшим достижением на мэйджорах являлось попадание во второй круг на Australian Open 2019 и на «Ролан Гаррос»-2019.