Видео: счастливые объятия Андрееску с родителями после победы на US Open

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску стала чемпионкой Открытого чемпионата США, одолев в финальном поединке экс-первую ракетку мира американку Серену Уильямс в двух сетах со счётом 6:3, 7:5. После окончания матча Андрееску переполняли эмоции от первой в карьере победы на турнире «Большого шлема» в женском одиночном разряде. В порыве чувства представительница Канады поднялась на трибуны и обнялась с болельщиками, поддерживавшими её во время матча, а также со своими родителями, которые были не в силах сдержать слёз радости от успеха дочери.

Видео можно посмотреть на официальной странице US Open в социальной сети «Твиттер».

На взрослом уровне Андрееску дважды побеждала на турнирах серии WTA. Её предыдущим лучшим достижением на мэйджорах являлось попадание во второй круг на Australian Open 2019 и на «Ролан Гаррос»-2019.