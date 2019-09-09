Медведев отыгрался со счёта 0:2 по сетам, но уступил Надалю в финале US Open

Российский теннисист Даниил Медведев не смог выиграть Открытый чемпионат США по теннису. В финальном матче россиянин уступил второй ракетке мира, испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. Встреча прошла на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» и продолжалась 4 часа 50 минут.
Медведев сделал 14 эйсов, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 15. На счету Надаля 5 подач навылет, 5 двойных ошибок, а также 6 реализованных брейк-пойнтов из 21.
Российские теннисисты не играли в финалах турниров «Большого шлема» с 2005 года, когда Марат Сафин пробился в финал Australian Open, обыграв в полуфинале швейцарца Роджера Федерера, и стал чемпионом.
Чемпионат вёл текстовую онлайн-трансляцию финала Даниил Медведев – Рафаэль Надаль на US Open.
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