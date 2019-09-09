Блинкова выиграла челленджер в Нью-Хэйвене в одиночном и парном разрядах

Российская теннисистка Анна Блинкова, посеянная под седьмым номером, стала победительницей турнира серии WTA-челленджер в Нью-Хэйвене (США). В финальном матче 20-летняя уроженка Москвы обыграла представительницу США Юсью Арконаду со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут.

Анна реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 брейка. Призовой фонд соревнований составила $ 125 тыс.

В финале турнира в парном разряде Блинкова и грузинка Оксана Калашникова одолели Арконаду и ещё одну американку Джейми Лоб со счётом 6:2, 4:6, [10:4].

На прошедшем Открытом чемпионате США Анна Блинкова в первом круге проиграла лидеру посева японке Наоми Осаке со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 2:6.