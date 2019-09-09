Медведев стал четвёртой ракеткой мира
В обновлённом рейтинге ATP от 9 сентября россиянин Даниил Медведев, проигравший в финале Открытого чемпионата США испанцу Рафаэлю Надаля в пяти сетах, поднялся на четвёртую строчку, грек Стефанос Циципас — на седьмую.
Первой ракеткой мира является представитель Сербии Новак Джокович.
Рейтинг ATP. 9 сентября
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9865.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9225.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 7130.
4 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5235.
5 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4575.
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4095.
7 (8). Стефанос Циципас (Греция) — 3420.
8 (7). Кей Нисикори (Япония) — 3375.
9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2810.
10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2575.
…
38 (43). Андрей Рублёв (Россия) — 1236.
Медведев — о поражении в финале US Open: я и в 70 лет буду помнить этот матч
Он вам не Димон! В финале Надаля освистали трибуны, а Медведев — красавец!
В главном матче US Open испанец Надаль тянул время в лучших традициях своей футбольной сборной. Да, он просто боялся нашего теннисиста!
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